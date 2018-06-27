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17:26, 27 июня 2018 772
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Врачи рязанской ОКБ начнут удалять тромбы из сосудов головного мозга

Врачи рязанской ОКБ начнут удалять тромбы из сосудов головного мозга

Врачи рязанской ОКБ начнут удалять тромбы из сосудов головного мозга. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что такой подход к лечению острого ишемического инсульта является наиболее эффективным и позволяет значительно сократить число инвалидов с этим диагнозом.

В рязанской ОКБ прошел научно-практический семинар «Эндоваскулярные методы лечения и профилактики острого ишемического инсульта». Хирурги обсудили теорию вопроса и закрепили полученные знания на практике. Для этого они использовали робот-симулятор, который полностью имитирует клинический случай.

«Мы отрабатываем действия при определенном клиническом случае. По легенде к нам поступила пациентка, которая почувствовала онемение в руке справа. После того, как ей поставили диагноз „острый ишемический инсульт“, ее перевели в рентген-операционную. Симулятор позволяет понять, как действовать, когда обеспечен доступ через небольшой разрез для инструментария тромбоэкстракции», — рассказал завотделением эндоваскулярной хирургии ОКБ Дмитрий Суров.

Фото сайта ОКБ


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