Врачи рязанской ОКБ начнут удалять тромбы из сосудов головного мозга. Об этом сообщил
Отмечается, что такой подход к лечению острого ишемического инсульта является наиболее эффективным и позволяет значительно сократить число инвалидов с этим диагнозом.
В рязанской ОКБ прошел научно-практический семинар «Эндоваскулярные методы лечения и профилактики острого ишемического инсульта». Хирурги обсудили теорию вопроса и закрепили полученные знания на практике. Для этого они использовали робот-симулятор, который полностью имитирует клинический случай.
«Мы отрабатываем действия при определенном клиническом случае. По легенде к нам поступила пациентка, которая почувствовала онемение в руке справа. После того, как ей поставили диагноз „острый ишемический инсульт“, ее перевели в рентген-операционную. Симулятор позволяет понять, как действовать, когда обеспечен доступ через небольшой разрез для инструментария тромбоэкстракции», — рассказал завотделением эндоваскулярной хирургии ОКБ Дмитрий Суров.
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