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16:32, 27 июня 2018 325
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Верховный суд оставил в силе требование, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты

Верховный суд оставил в силе требование, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты

Верховный суд России оставил в силе требование, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины на трассах вне населенных пунктов ночью или в условиях плохой видимости, передает «Интерфакс».

Истец Лев Воропаев требовал признать норму недействительной. Он указал, что водитель, покинув автомобиль, становится пешеходом, поэтому его нельзя обязать надевать светоотражающий жилет.

В свою очередь, представитель правительства заявила, что норма повышает безопасность водителей и попросила отказать в требованиях истца как необоснованных. Что суд и сделал.

Напомним, норма, по которой водители обязаны надевать жилет вне населенных пунктов вступила в силу 19 марта.


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