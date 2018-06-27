Верховный суд оставил в силе требование, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты

Верховный суд России оставил в силе требование, обязывающее водителей надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины на трассах вне населенных пунктов ночью или в условиях плохой видимости, передает «
Истец Лев Воропаев требовал признать норму недействительной. Он указал, что водитель, покинув автомобиль, становится пешеходом, поэтому его нельзя обязать надевать светоотражающий жилет.
В свою очередь, представитель правительства заявила, что норма повышает безопасность водителей и попросила отказать в требованиях истца как необоснованных. Что суд и сделал.
Напомним, норма, по которой водители обязаны надевать жилет вне населенных пунктов вступила в силу 19 марта.