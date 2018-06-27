В четверг на одной из улиц Рощи отключат свет

В четверг, 28 июня, на улице Баженова отключат свет. Об этом
Из-за ремонта на трансформаторной подстанции электричества с 10600 до 15:00 не будет в домах №№30, 31, 32, 44, 44а, 46, 35 корпус 6.
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В четверг, 28 июня, на улице Баженова отключат свет. Об этом
Из-за ремонта на трансформаторной подстанции электричества с 10600 до 15:00 не будет в домах №№30, 31, 32, 44, 44а, 46, 35 корпус 6.
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