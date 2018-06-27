В шацком поселке подожгли дом егеря, два снегохода, два трактора и «УАЗик»

В шацком поселке Бабакино сгорел дом егеря, два сарая, баня, два снегохода, два трактора и «УАЗик». Начальник Шацкого пожарно-спасательного гарнизона Владимир Русанов рассказал, что, предположительно, кто-то устроил поджог в охотхозяйстве, сообщает издательство «
«Пожар начался практически одновременно в доме, двух хозяйственных постройках и бане, — пояснил Русанов. — По тому, как быстро распространялся огонь, можно предположить, что был поджог».
Огонь тушили расчеты шацкой пожарной части № 48, машины с водяными автоцистернами из Желанновского сельского поселения, «Пожлес» и машина арендаторов леса.
Владелец охотхозяйства узнал о случившемся по телефону: в это время он был в Рязани.