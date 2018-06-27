Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:53, 27 июня 2018 376
 0    0

В шацком поселке подожгли дом егеря, два снегохода, два трактора и «УАЗик»

В шацком поселке подожгли дом егеря, два снегохода, два трактора и «УАЗик»

Фото: Издательство «Пресса»

В шацком поселке Бабакино сгорел дом егеря, два сарая, баня, два снегохода, два трактора и «УАЗик». Начальник Шацкого пожарно-спасательного гарнизона Владимир Русанов рассказал, что, предположительно, кто-то устроил поджог в охотхозяйстве, сообщает издательство «Пресса».

«Пожар начался практически одновременно в доме, двух хозяйственных постройках и бане, — пояснил Русанов. — По тому, как быстро распространялся огонь, можно предположить, что был поджог».

Огонь тушили расчеты шацкой пожарной части № 48, машины с водяными автоцистернами из Желанновского сельского поселения, «Пожлес» и машина арендаторов леса.

Владелец охотхозяйства узнал о случившемся по телефону: в это время он был в Рязани.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:53, 27 июня 2018
В шацком поселке подожгли дом егеря, два снегохода, два трактора и «УАЗик»
15:41, 27 июня 2018
Рязанец возглавил банду хакеров
12:06, 27 июня 2018
Пожар на Ряжском шоссе локализовали
11:27, 27 июня 2018
Появилось видео пожара на Ряжском шоссе
11:20, 27 июня 2018
На Ряжском шоссе загорелся склад. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 130 541
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 33 902
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 30 598
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 638
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 219
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум