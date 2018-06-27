В Рязани наградили лучших библиотечных работников. Фото

Лучших библиотечных работников области наградили премией Любови Гладковой. Церемония прошла в среду, 27 июня, в библиотеке имени Горького.
Лауретами премии стали десять работников библиотек из Касимовского, Рыбновского, Кораблинского, Захаровского, Сасовского, Шиловского, Чучковского районов и Рязани.
Вручая награды, министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил, что участников конкурса было много и для него «большая честь» поздравлять лучших.
Справка
Премия имени Гладковой вручается ежегодно с 2006 года сотрудникам библиотек, внесшим вклад в библиотечное дело. Любовь Николаевна Гладкова — заслуженный работник культуры Российской Федерации, проработала в библиотеке имени Горького 53 года.