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15:13, 27 июня 2018 953
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В Рязани эвакуировали патрульную машину

В Рязани эвакуировали патрульную машину

В Рязани эвакуировали патрульную машину. Фотографию опубликовали в гурппе «Подслушано у водителей в Рязани» в среду, 27 июня.

Судя по геолокации, снимок сделали на улице Бирюзова.


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