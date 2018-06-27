В России отказались от идеи продавать лекарства в супермаркетах

В России отказались от идеи продавать безрецептурные лекарства в магазинах. Об этом пишет «
По словам представителя вице-премьера Татьяны Голиковой, во время общественного обсуждения законопроект получил много отрицательных отзывов. В связи с этим Минпромторг предложил правительству отказаться от него.
Решение связывают с уходом Игоря Шувалова с поста первого вице-премьера правительства. Именно он продвигал идею.
Напомним, по поручению Шувалова Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продавать безрецептурные лекарства в розничных магазинах. Авторы утверждали, что это простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.
Представители аптечных сетей, в свою очередь, заявили, что принятие законопроекта приведет к закрытию аптек рядом с магазинами из-за потери значительной части выручки.