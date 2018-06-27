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13:47, 27 июня 2018 466
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В России отказались от идеи продавать лекарства в супермаркетах

В России отказались от идеи продавать лекарства в супермаркетах

Фото: Pixabay.com

В России отказались от идеи продавать безрецептурные лекарства в магазинах. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам представителя вице-премьера Татьяны Голиковой, во время общественного обсуждения законопроект получил много отрицательных отзывов. В связи с этим Минпромторг предложил правительству отказаться от него.

Решение связывают с уходом Игоря Шувалова с поста первого вице-премьера правительства. Именно он продвигал идею.

Напомним, по поручению Шувалова Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продавать безрецептурные лекарства в розничных магазинах. Авторы утверждали, что это простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Представители аптечных сетей, в свою очередь, заявили, что принятие законопроекта приведет к закрытию аптек рядом с магазинами из-за потери значительной части выручки.


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