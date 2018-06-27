В Новосибирске из загоревшейся высотки эвакуировали 60 человек

Утром в среду, 27 июня, в Новосибирске загорелся 17-этажный дом. Из него эвакуировали 60 человек,
Пожар начался на 12-ом этаже. В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы смогли выйти самостоятельно.
«Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам», — рассказали в МЧС.
Отмечается, что один из спасенных — ребенок.
Пожарные локализовали возгорание за 20 минут. Его площадь составляла менее 20 квадратных метров.