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8:52, 27 июня 2018 432
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В Новосибирске из загоревшейся высотки эвакуировали 60 человек

В Новосибирске из загоревшейся высотки эвакуировали 60 человек

Утром в среду, 27 июня, в Новосибирске загорелся 17-этажный дом. Из него эвакуировали 60 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар начался на 12-ом этаже. В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы смогли выйти самостоятельно.

«Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что один из спасенных — ребенок.

Пожарные локализовали возгорание за 20 минут. Его площадь составляла менее 20 квадратных метров.


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