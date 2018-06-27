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10:29, 27 июня 2018 177
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В девятиэтажке в Канищеве два месяца не работают лифты. Видео

В девятиэтажке в Канищеве два месяца не работают лифты. Видео

Жители дома №13-а по улице Интернациональной пожаловались на неработающие два месяца лифты. О проблеме рязанцев рассказал телеканал «Город».

Кабины лифта в девятиэтажке начали менять в апреле. После установки новые подъемники проработали четыре дня и «стали частью интерьера».

Жители дома рассказали, что постоянно зовут на собрания представителей ЖЭУ №11, но те не приходят. Вместо них приезжали сотрудники областного фонда капремонта многоквартирных домов. Они заверили рязанцев, что лифты смонтировали в соответствии с договором, сейчас вся документация находится на проверке в Ростехнадзоре. «Людям нужно сейчас немного подождать и после того, как специалисты оценят состояние кабин, лифты снова включат. Точные сроки зависят от того, когда управляющая компания подала документы на проверку», — отметила директор по организации проведения капремонта Виктория Сорокина.

Жительница девятого этажа, инвалид второй группы Наталья Балашова все это время не может выйти на улицу из-за больных суставов. «Мой брат с двумя перенесенными инфарктами каждый день ходит в магазин, приносит нам пищу, а я даже врача не могу вызвать», — пожаловалась пенсионерка.

Напомним, ранее на неработающий лифт жаловались соседи соседней многоэтажки.


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