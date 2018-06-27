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14:53, 27 июня 2018 349
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В четверг в Недостоеве на трех улицах отключат холодную воду

В четверг в Недостоеве на трех улицах отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

В четверг, 28 июня, в Недостоеве на трех улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 9:00 до 16:00 воды не будет по адресам:

  • улица Призаводская,
  • улица Школьная, дома №№80-90,
  • улица Новостройка.

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