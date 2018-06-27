В четверг в Недостоеве на трех улицах отключат холодную воду

В четверг, 28 июня, в Недостоеве на трех улицах отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта с 9:00 до 16:00 воды не будет по адресам:
- улица Призаводская,
- улица Школьная, дома №№80-90,
- улица Новостройка.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В четверг, 28 июня, в Недостоеве на трех улицах отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта с 9:00 до 16:00 воды не будет по адресам:
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани наградили лучших библиотечных работников. Фото
|
cледующая новость →Суд обязал рязанское ТСЖ устранить нарушения при работе с газовым оборудованием
Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».