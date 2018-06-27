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8:24, 27 июня 2018 446
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Утренний обзор рязанских пробок: 27 июня 1

Утренний обзор рязанских пробок: 27 июня

В среду, 27 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных заторов. Самый большой из них — на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка из города растянулась почти на два километра. В обратном направлении километровый затор возник практически от поворота на Шумашь. Скорость машин не превышает семи-десяти километров в час.

«Традиционные» пробки на Северной окружной в сторону Канищева (от парка Морской славы до пересечения с улицей Бирюзова), на улице Каширина и Московском шоссе. Скорость не превышает десяти километров в час.

Пробки есть на улице Есенина (от перекрестка с улицей Затинной до улицы Грибоедова), на улице Грибоедова (от круга на остановке «Мясокомбинат» до остановки «улица Грибоедова»). Водителям придется постоять на выезде улицы Дзержинского на Первомайский проспект, а также на проезде Яблочкова. Скорость машин местами не превышает семи километров в час.


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1 день назад
Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.

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