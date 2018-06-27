Утренний обзор рязанских пробок: 27 июня

В среду, 27 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных заторов. Самый большой из них — на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка из города растянулась почти на два километра. В обратном направлении километровый затор возник практически от поворота на Шумашь. Скорость машин не превышает семи-десяти километров в час.
«Традиционные» пробки на Северной окружной в сторону Канищева (от парка Морской славы до пересечения с улицей Бирюзова), на улице Каширина и Московском шоссе. Скорость не превышает десяти километров в час.
Пробки есть на улице Есенина (от перекрестка с улицей Затинной до улицы Грибоедова), на улице Грибоедова (от круга на остановке «Мясокомбинат» до остановки «улица Грибоедова»). Водителям придется постоять на выезде улицы Дзержинского на Первомайский проспект, а также на проезде Яблочкова. Скорость машин местами не превышает семи километров в час.