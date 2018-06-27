Суд обязал рязанское ТСЖ устранить нарушения при работе с газовым оборудованием

Суд обязал рязанское ТСЖ устранить нарушения при эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщил
У ТСЖ не оказалось лицензии на работу газовой котельной и договора на обслуживание с аварийно-спасательной службой.
Также не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии, председатель ТСЖ, который является ответственным, не подготовлен и не аттестован на знание федеральных норм и правил.
Отмечается, что организация обязана выполнять требования законодательства, регламентирующего безопасность эксплуатации газового оборудования.