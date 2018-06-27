СКР займется делом о попытке изнасилования москвички таксистом Uber. Инцидент произошел во вторник, 26 июня, передает «
В полиции агентству рассказали, что накануне приняли заявления от женщины 1989 года рождения, которая заявила о попытке изнасилования со стороны водителя такси. Материалы передали в Следственный комитет для принятия процессуального решения
Ранее москвичка Анна Брэйн заявила у себя в Facebook о том, что ее попытался изнасиловать таксист, вызванный через приложения. Девушка вырвалась из машины и обратилась в полицию.