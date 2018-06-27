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17:18, 27 июня 2018 168
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СКР займется делом о попытке изнасилования москвички таксистом Uber

СКР займется делом о попытке изнасилования москвички таксистом Uber

Фото: Pixabay.com

СКР займется делом о попытке изнасилования москвички таксистом Uber. Инцидент произошел во вторник, 26 июня, передает «Интерфакс».

В полиции агентству рассказали, что накануне приняли заявления от женщины 1989 года рождения, которая заявила о попытке изнасилования со стороны водителя такси. Материалы передали в Следственный комитет для принятия процессуального решения

Ранее москвичка Анна Брэйн заявила у себя в Facebook о том, что ее попытался изнасиловать таксист, вызванный через приложения. Девушка вырвалась из машины и обратилась в полицию.


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