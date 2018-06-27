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18:24, 27 июня 2018 274
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Рязанский бензин подешевел еще на 75 копеек. Статистика

Рязанский бензин подешевел еще на 75 копеек. Статистика

Рязанский бензин подешевел еще на 75 копеек. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Средняя стоимость одного литра уменьшилась до 43-х рублей. За неделю цена АИ-92 уменьшилась на 58 копеек до 42,09 рублей, а АИ-95 — на 45 копеек до 44,13. Цена на АИ-98 не изменилась — 49,71 рублей.

Литр дизельного топлива за неделю подешевел на 45 копеек — до 44 рублей 53 копеек.

Регион опустился на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-92 упал с первого на седьмое, а дизельное топливо на пятое.

По дороговизне АИ-95 область опустилась на 12 место, АИ-98 остался на пятом.


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