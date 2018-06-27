Рязанский бензин подешевел еще на 75 копеек. Статистика

Рязанский бензин подешевел еще на 75 копеек. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Средняя стоимость одного литра уменьшилась до 43-х рублей. За неделю цена АИ-92 уменьшилась на 58 копеек до 42,09 рублей, а АИ-95 — на 45 копеек до 44,13. Цена на АИ-98 не изменилась — 49,71 рублей.
Литр дизельного топлива за неделю подешевел на 45 копеек — до 44 рублей 53 копеек.
Регион опустился на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-92 упал с первого на седьмое, а дизельное топливо на пятое.
По дороговизне АИ-95 область опустилась на 12 место, АИ-98 остался на пятом.