Рязанец возглавил банду хакеров, похищавших аккаунты участников программ лояльности популярных интернет-магазинов, платежных систем и букмекерских компаний. Вместе с сообщником он взломал около 700 тысяч учетных записей, сообщила
Около двух тысяч аккаунтов злоумышленники выставили на продажу по цене от пяти долларов за аккаунт. Они заработали как минимум 500 тысяч рублей. Из-за хакеров пострадали десятки компаний, в том числе «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal и «Групон».
Полицейские задержали рязанца 1998 года рождения и жителя Астраханской области 1997 года рождения (он обеспечивал техподдержку работы их совместного интернет-магазина). Во время обыска у мужчин нашли наркотики и «доказательства их противоправной деятельности».
На задержанных завели уголовные дела по части 2 статьи 272 УК («Несанкционированный доступ») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков»).