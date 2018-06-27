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15:41, 27 июня 2018 523
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Рязанец возглавил банду хакеров

Рязанец возглавил банду хакеров

Фото: Pixabay.com

Рязанец возглавил банду хакеров, похищавших аккаунты участников программ лояльности популярных интернет-магазинов, платежных систем и букмекерских компаний. Вместе с сообщником он взломал около 700 тысяч учетных записей, сообщила Group-IB.

Около двух тысяч аккаунтов злоумышленники выставили на продажу по цене от пяти долларов за аккаунт. Они заработали как минимум 500 тысяч рублей. Из-за хакеров пострадали десятки компаний, в том числе «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal и «Групон».

Полицейские задержали рязанца 1998 года рождения и жителя Астраханской области 1997 года рождения (он обеспечивал техподдержку работы их совместного интернет-магазина). Во время обыска у мужчин нашли наркотики и «доказательства их противоправной деятельности».

На задержанных завели уголовные дела по части 2 статьи 272 УК («Несанкционированный доступ») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков»).


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