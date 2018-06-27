Рязанцев пригласили на праздники «Фестивального лета». Об этом сообщил
В пятницу, 29 июня, на улице Почтовой пройдет фестиваль молодежи «Живи ярко». На двух сценах выступят рок-коллективы, а также творческие коллективы и солисты рязанского дворца молодежи.
Гости праздника смогут познакомиться с работами молодых художников и дизайнеров, фотографов независимого объединения «TiOT». Экспериментальная мастерская «Манекен» покажет уличные перфомансы, объединяющие хореографию, музыка и пантомиму.
Впервые в рамках проекта «Фестивальное лето» на Почтовой выступит уличный театр. Также пройдет мастер-класс по граффити, а барбер-шоп «Chop-Chop» «самым смелым» сделает стрижку огнем. Мото-клуб «35 миль» познакомит гостей с культурой байкеров.
В субботу, 30 июня, в городском парке на улице Ленина в рамках «Арт-субботника» пройдет концерт «Новый андеграунд». На сцене выступят группы «Chumahod», «True Feeling», «ВсеЧтоУгоДно», «Знать», «SLOMAN». Помимо этого, объединение «TiOT"представит свою фотовыставку на территории парка.
В воскресенье, 1 июля, в ЦПКиО пройдет концерт коллективов ДК «Прикский». Гости увидят выступления ансамбля русской песни «Россияночка», танцевального коллектива «Приокские росы» и народного театра «Нюанс».
Начало всех мероприятий в 18:00.