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19:53, 27 июня 2018 527
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Рязанцев пригласили на праздники «Фестивального лета»

Рязанцев пригласили на праздники «Фестивального лета»

Рязанцев пригласили на праздники «Фестивального лета». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В пятницу, 29 июня, на улице Почтовой пройдет фестиваль молодежи «Живи ярко». На двух сценах выступят рок-коллективы, а также творческие коллективы и солисты рязанского дворца молодежи.

Гости праздника смогут познакомиться с работами молодых художников и дизайнеров, фотографов независимого объединения «TiOT». Экспериментальная мастерская «Манекен» покажет уличные перфомансы, объединяющие хореографию, музыка и пантомиму.

Впервые в рамках проекта «Фестивальное лето» на Почтовой выступит уличный театр. Также пройдет мастер-класс по граффити, а барбер-шоп «Chop-Chop» «самым смелым» сделает стрижку огнем. Мото-клуб «35 миль» познакомит гостей с культурой байкеров.

В субботу, 30 июня, в городском парке на улице Ленина в рамках «Арт-субботника» пройдет концерт «Новый андеграунд». На сцене выступят группы «Chumahod», «True Feeling», «ВсеЧтоУгоДно», «Знать», «SLOMAN». Помимо этого, объединение «TiOT"представит свою фотовыставку на территории парка.

В воскресенье, 1 июля, в ЦПКиО пройдет концерт коллективов ДК «Прикский». Гости увидят выступления ансамбля русской песни «Россияночка», танцевального коллектива «Приокские росы» и народного театра «Нюанс».

Начало всех мероприятий в 18:00.


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