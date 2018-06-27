Президент России Владимир Путин пообещал посмотреть матч сборной России в 1/8 чемпионата мира против Испании, который пройдет 1 июля в Москве, передает «
«Я точно буду смотреть, буду болеть, но приду на стадион или нет — пока еще не знаю», — сказал Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Отметим, что Путин смотрел с трибуны матч открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией, завершившийся со счетом 5:0.
Напомним, сборная России впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, заняв второе место в группе A с шестью очками.