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17:35, 27 июня 2018 358
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Путин пообещал посмотреть матч сборной России в 1/8 чемпионата мира

Путин пообещал посмотреть матч сборной России в 1/8 чемпионата мира

Фото: FIFA.com

Президент России Владимир Путин пообещал посмотреть матч сборной России в 1/8 чемпионата мира против Испании, который пройдет 1 июля в Москве, передает «Интерфакс».

«Я точно буду смотреть, буду болеть, но приду на стадион или нет — пока еще не знаю», — сказал Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Отметим, что Путин смотрел с трибуны матч открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией, завершившийся со счетом 5:0.

Напомним, сборная России впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, заняв второе место в группе A с шестью очками.


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