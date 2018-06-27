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9:38, 27 июня 2018 584
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«Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов». Любимов поздравил рязанцев с Днем молодежи

«Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов». Любимов поздравил рязанцев с Днем молодежи

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем молодежи. Он отметил успехи юношей и девушек на научных форумах, в различных конкурсах, а также в социальных проектах и добровольческом движении.

«Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в труде, учебе, спорте и общественной деятельности, — рассказал губернатор. — Работа рязанской команды волонтеров высоко оценена на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Уверен, что они хорошо зарекомендуют себя и по итогам Чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна».

Любимов уточнил, что в регионе пытаются создать условия, чтобы молодежь имела «хорошие стартовые возможности, могла получить достойное образование, реализовать профессиональные и творческие способности».

«Важнейшей задачей остается создание системы социальных лифтов, которая способствуют развитию потенциала молодежи. Правительство Рязанской области обязательно эту задачу будет решать», — пообещал он.

Губернатор пожелал рязанцам оптимизма, настойчивости в достижении поставленных целей и свершения самых смелых планов.


© RZN.info

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