«Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов». Любимов поздравил рязанцев с Днем молодежи

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем молодежи. Он отметил успехи юношей и девушек на научных форумах, в различных конкурсах, а также в социальных проектах и добровольческом движении.
«Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в труде, учебе, спорте и общественной деятельности, —
Любимов уточнил, что в регионе пытаются создать условия, чтобы молодежь имела «хорошие стартовые возможности, могла получить достойное образование, реализовать профессиональные и творческие способности».
«Важнейшей задачей остается создание системы социальных лифтов, которая способствуют развитию потенциала молодежи. Правительство Рязанской области обязательно эту задачу будет решать», — пообещал он.
Губернатор пожелал рязанцам оптимизма, настойчивости в достижении поставленных целей и свершения самых смелых планов.