Группа «Моя Мишель» поздравила рязанцев с Днем Молодежи

Группа «Моя Мишель» выступила в Рязани на концерте, посвященном Дню Молодежи.
В начале мероприятия на сцену РДМ вышел вице-губернатор Игорь Греков. Он поздравил гостей с праздником, наградил благодарственными письмами от федерального агентства по делам молодежи и знаками губернатора тех, кто внес большой вклад в развитие молодежной политики.
После торжественной части на сцену вышла группа «Моя Мишель». Музыканты поприветствовали рязанцев, поздравили их с праздником и исполнили свои лучшие песни.
По традиции, группа передала привет следующему городу, в котором собирается выступить. В этот раз «Моя Мишель» и рязанцы передали привет Владивостоку.