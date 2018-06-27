Греков поздравил выпускников медуниверситета. Фото

Вице-губернатор Игорь Греков поздравил выпускников медуниверситета. Дипломы вручали в филармонии в среду, 27 июня.
Греков отметил, что «молодых специалистов ждут городские и сельские больницы». Он призвал их следить за новинками в медицине, чтобы повышать свой профессиональный уровень.
«Вы выбрали одну из самых прекрасных и тяжелых профессий на земле. В ней вас ждут как радость, так и разочарования. Я желаю вам с достоинством пройти этот путь и стать настоящими профессионалами. Больших вам успехов», — сказал вице-губернатор.
После этого он вручил 15 выпускникам «красные» дипломы. Помимо Игоря Грекова, выпускников поздравили первый замминистра здравоохранения региона Владимир Грачев, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полпреда президента в ЦФО Сергей Яковлев и ректор медуниверситета Роман Калинин. Они вручили дипломы остальным 420 рязанцам.