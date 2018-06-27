Во вторник, 26 июня, в рамках региональной недели член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина посетила детские оздоровительные лагеря «Смена» и «Солнечный». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Парламентарий ознакомилась с условиями отдыха ребят, осмотрела спальные корпуса, столовые, спортивные залы, уличную территорию, пообщалась с отдыхающими детьми, педагогами и обслуживающим персоналом.

«В апреле этого года депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха. В силу вступили четыре нововведения», — отметила Елена Митина.

Она уточнила, что на сайте региональных правительств должен быть размещен реестр организаций, имеющих право обеспечивать детей летним отдыхом, утверждены и размещены в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей.

«Родители должны иметь возможность в электронном виде оперативно сообщать о нарушениях, существующих в учреждении летнего отдыха, и в открытом доступе получать ответ от администрации. Все эти условия в Рязанской области соблюдены, — подчеркнула Елена Митина. — Кроме этого, Министерство просвещения РФ должно утвердить типовой договор между родителями и администрацией лагеря».

Парламентарий ознакомилась с условиями отдыха ребят, осмотрела спальные корпуса, столовые, спортивные залы, уличную территорию, пообщалась с отдыхающими детьми, педагогами и обслуживающим персоналом

Детский оздоровительный лагерь «Смена» проводит уже пятьдесят второй сезон. Здесь реализуется программа «Время моих достижений», сочетающая работу общеобразовательных и профильных отрядов. Для ребят организованы более 60 мероприятиях различной тематики и направленности. В этом году здесь отдохнут воспитанники детско-юношеских спортивных школ «Юпитер», «Комета», «Витязь» и «Единство», Дворца детского творчества, творческих коллективов муниципально-культурного центра города Рязани, учащиеся школы №15, участники заключительного этапа межрегионального конкурса-фестиваля «Начало».

«Детский отдых должен быть не только интересным, но и безопасным»

Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» основан в 1960 году. С 2009-го работает круглогодично. Дети проживают в двухэтажных кирпичных корпусах. На каждом этаже расположены душевые и туалетные комнаты.

На территории лагеря оборудованы площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол, установлены теннисные столы, есть открытый бассейн и спортивная детская площадка. Во время летней смены дети примут участие в различных творческих и интеллектуальных конкурсах и спортивных мероприятиях, посетят музеи.

«Детский отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. Вместе с региональной и муниципальной властью, родительской общественностью мы будем весь сезон внимательно следить за тем, чтобы все требования закона неукоснительно исполнялись», — подчеркнула Елена Митина в конце визита.