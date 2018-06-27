Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:07, 27 июня 2018 364

Елена Митина посетила детские оздоровительные лагеря «Смена» и «Солнечный»

Елена Митина посетила детские оздоровительные лагеря «Смена» и «Солнечный»

Во вторник, 26 июня, в рамках региональной недели член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина посетила детские оздоровительные лагеря «Смена» и «Солнечный». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Парламентарий ознакомилась с условиями отдыха ребят, осмотрела спальные корпуса, столовые, спортивные залы, уличную территорию, пообщалась с отдыхающими детьми, педагогами и обслуживающим персоналом.

«В апреле этого года депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных мерах безопасности детского отдыха. В силу вступили четыре нововведения», — отметила Елена Митина.

Она уточнила, что на сайте региональных правительств должен быть размещен реестр организаций, имеющих право обеспечивать детей летним отдыхом, утверждены и размещены в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей.

«Родители должны иметь возможность в электронном виде оперативно сообщать о нарушениях, существующих в учреждении летнего отдыха, и в открытом доступе получать ответ от администрации. Все эти условия в Рязанской области соблюдены, — подчеркнула Елена Митина. — Кроме этого, Министерство просвещения РФ должно утвердить типовой договор между родителями и администрацией лагеря».

Парламентарий ознакомилась с условиями отдыха ребят, осмотрела спальные корпуса, столовые, спортивные залы, уличную территорию, пообщалась с отдыхающими детьми, педагогами и обслуживающим персоналом

Детский оздоровительный лагерь «Смена» проводит уже пятьдесят второй сезон. Здесь реализуется программа «Время моих достижений», сочетающая работу общеобразовательных и профильных отрядов. Для ребят организованы более 60 мероприятиях различной тематики и направленности. В этом году здесь отдохнут воспитанники детско-юношеских спортивных школ «Юпитер», «Комета», «Витязь» и «Единство», Дворца детского творчества, творческих коллективов муниципально-культурного центра города Рязани, учащиеся школы №15, участники заключительного этапа межрегионального конкурса-фестиваля «Начало».

«Детский отдых должен быть не только интересным, но и безопасным»

Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» основан в 1960 году. С 2009-го работает круглогодично. Дети проживают в двухэтажных кирпичных корпусах. На каждом этаже расположены душевые и туалетные комнаты.

На территории лагеря оборудованы площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол, установлены теннисные столы, есть открытый бассейн и спортивная детская площадка. Во время летней смены дети примут участие в различных творческих и интеллектуальных конкурсах и спортивных мероприятиях, посетят музеи.

«Детский отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. Вместе с региональной и муниципальной властью, родительской общественностью мы будем весь сезон внимательно следить за тем, чтобы все требования закона неукоснительно исполнялись», — подчеркнула Елена Митина в конце визита.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
14:07, 27 июня 2018
Елена Митина посетила детские оздоровительные лагеря «Смена» и «Солнечный»
13:14, 27 июня 2018
Активисты обнаружили недостатки в трех рязанских детских садах. Фото
15:59, 26 июня 2018
Минстрой отчитался о строительстве новой рязанской БСМП. Фото 2
12:34, 26 июня 2018
Врачи автопоезда «Забота и здоровье» посетят Александро-Невский район
12:11, 26 июня 2018
Повышение НДС не вызовет роста цен на жизненно важные товары — министр финансов 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 130 464
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 33 853
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 30 424
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 621
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
15:38, 22 июня 2018 17 207
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Форум