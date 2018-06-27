Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:03, 27 июня 2018 591
 0    0

В Рязани два пожарных расчета тушили стиральную машину 1

В Рязани два пожарных расчета тушили стиральную машину

Фото: Pixabay.com

Два пожарных расчета тушили стиральную машину в квартире на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о пожаре поступил во втоник, 26 июня, в 18:28. На место выезжали пятеро пожарных.

Никто не пострадал.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:03, 27 июня 2018
В Рязани два пожарных расчета тушили стиральную машину 1
21:25, 26 июня 2018
Жильцы сгоревшего дома на улице Грибоедова назвали возможную причину пожара. Видео 1
20:03, 26 июня 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках четырех человек, пропавших в регионе за полгода
19:46, 26 июня 2018
Жителя Путятина приговорили к обязательным работам за угрозу убийства матери 1
19:12, 26 июня 2018
В 2017 году в брак вступили 52 рязанских подростка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
Без газа, электричества и крыши. Жизнь после пожара в доме на улице Грибоедова

Без газа, электричества и крыши. Жизнь после пожара в доме на улице Грибоедова

Как теперь жить людям, чьи квартиры пострадали от страшного пожара?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 130 033
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 9
14:12, 19 июня 2018 33 756
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 29 171
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
12:50, 13 июня 2018 23 037
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 538
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 1
Все новости
Форум