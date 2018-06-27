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12:57, 27 июня 2018 1 348

Директор компании «Рельеф-Центр» Алексей Платонов поделился опытом с предпринимателями Рязанской области 1

Директор компании «Рельеф-Центр» Алексей Платонов поделился опытом с предпринимателями Рязанской области

26 июня члены Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области встретились с руководством компании «Рельеф-Центр» в стенах ее головного офиса. Предприниматели приехали, чтобы лично познакомиться с успешным бизнес-опытом компании, посмотреть, как выстроена работа крупнейшего российского дистрибьютора товаров для офиса, учебы и творчества, а также лично задать интересующие вопросы директору Алексею Платонову, говорится в пресс-релизе компании.

В начале гости посетили складской комплекс Рельеф-Центра, относящийся к классу А+ и занимающий площадь 46 500 квадратных метров. В ходе экскурсии предпринимателей впечатлили не только масштабы центрального склада компании, но и то, как оптимизирована работа: все процессы координируются с помощью интеллектуальной системы управления WMS, товары отправляются в 85 регионов России и 5 стран СНГ в режиме 24/7, ассортимент насчитывает более 20 000 товарных наименований, а любой заказ отгружается не позднее суток после поступления заявки от клиента.

Предприниматели приехали, чтобы лично познакомиться с успешным бизнес-опытом компании

Также для предпринимателей провели экскурсию по современному офису компании, организованному в формате open space, оснащенному специализированным медицинским кабинетом и корпоративным кафе для сотрудников. Затем в формате круглого стола директор «Рельеф-Центра» Алексей Платонов и коммерческий директор Павел Голубев поделились с рязанскими предпринимателями опытом ведения бизнеса. Беседа проходила в неформальной обстановке и длилась порядка двух часов.

Алексей Платонов рассказал гостям, как создавалась компания «Рельеф-Центр», история которой началась 18 лет назад. Поделился опытом масштабирования организации и расширения на другие регионы: филиалы «Рельеф-Центра» представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Пензе. Именно такое размещение позволяет снабжать товарами все регионы России.

Также он отметил, что «Рельеф-Центр» — не только дистрибьютор, но и активный производитель товаров. Сейчас в арсенале компании помимо двухсот российских и международных брендов представлены шесть собственных торговых марок: Berlingo, ArtSpace, OfficeSpace, Мульти-Пульти, Delucci и OfficeClean. В планах дальнейшее расширение ассортимента и наращивание производственных мощностей.

Алексей Платонов рассказал гостям, как создавалась компания «Рельеф-Центр», история которой началась 18 лет назад

«Каждый день я задаю себе вопрос, что еще мы можем улучшить в работе нашей компании, какие новые горизонты открыть для себя, — рассказал Алексей Платонов. — Главный секрет успеха, на мой взгляд, всегда оставаться в поиске точек роста, знакомиться с успешным опытом других компаний, как в России, так и за рубежом, чувствовать тренды и быть открытыми к изменениям. Мы понимаем, как быстро развивается мир, и стараемся максимально оперативно внедрять в свою работу новые технологии и инновации. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, каким бы успешным не был ваш бизнес. Пока вы в движении — вы молоды душой, и для вас появляется множество новых возможностей, шансов и направлений для дальнейшего развития».


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