Депутат Госдумы Елена Митина встретилась с жителями Октябрьского района

В понедельник, 25 июня в рамках региональной недели член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина встретилась с жителями Октябрьского района областного центра. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие лидеры предварительного голосования «Единой России» на выборах депутатов Рязанской городской Думы — член регионального политсовета, директор школы №41 Владимир Зайцев и руководитель местного исполкома партии Октябрьского района Светлана Ворнакова.

Они рассказали, что в ходе праймериз встречались с жителями, общались с избирателями в округах и одной из обсуждаемых тем стало формирование комфортной городской среды.

«Многие рязанцы обратились внимание участников предварительного голосования на необходимость благоустройства пришкольных территорий, — уточнил Владимир Зайцев. — Кандидаты выступили с инициативой проекта, главная цель которого — ремонт дорог и тротуарных зон рядом с детскими садами, школами и учреждениями дополнительного образования».

По мнению Елены Митиной, в преддверии нового учебного года тема благоустройства территорий учебных заведений очень актуальна. Депутат Госдумы отметила, что готова помочь в реализации проекта.

Среди дорог, требующих ремонта, участники встречи назвали дорогу в поселке Строитель на улице Предзаводской около школы №49. В этом же населенном пункте отсутствует тротуар на улице Качевской от школы искусств до клуба. Не менее сложная ситуация в трех поселках — Мордасово, Качево и Качевские дворики.

«Дети вынуждены добираться до школы №49 пешком, освещения там тоже нет», — рассказала жительница Мордасово.

Светлана Ворнакова рассказала о ситуации с благоустройством территорий образовательных учреждений в Дашково-Песочне. «Например, к школе №31 подъезд замечательный, но пешеходной дорожки нет. Такая же ситуация у школы №9. Дети вынуждены идти по проезжей части. Подъезд к школе №59 находится в аварийном состоянии», — уточнила руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Октябрьского района.

В мероприятии приняли участие лидеры предварительного голосования «Единой России» на выборах депутатов Рязанской городской Думы

Еще одной темой обсуждения стал подвоз детей в школы. Жительница поселка Никуличи Людмила Евдокимова рассказала о том, что только некоторых учащихся из поселка возят в школу №41 на школьном автобусе.

«Так получилось из-за того, что в нашем поселке три улицы. Дороги в плохом состоянии, особенно в той части поселка, откуда дети ходят пешком. Школу, которая была в поселке Никуличи, из-за аварийного состояния здания закрыли. Поэтому сейчас все дети учатся в школе №41», — уточнила рязанка.

Она добавила, что в прошлом году родители учеников обращались с просьбой изменить маршрут школьного автобуса, чтобы он забирал детей со всего поселка. «Но нам отказали из-за плохого состояния дороги на улице Никульчинской», — пожаловалась Людмила Евдокимова.

В завершение встречи Елена Митина отметила, что депутаты Рязанской городской Думы уделят особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей, доставки учащихся в школы и благоустройству территорий школ.