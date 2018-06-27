Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 27 июня 2018 1 468
 0    0

День молодежи в Рязани начался с массовой зарядки. Фото

День молодежи в Рязани начался с массовой зарядки. Фото

27 июня, в День молодежи, на площади Победы прошла десятая молодежная зарядка «Марафон здоровья». Ее участниками стали студенты, активисты общественных организаций и прохожие.

Перед зарядкой ведущий Александр Паньков рассказал, почему считает День молодежи одним из главных праздников.

«Этими ручками, которыми вы сейчас аплодируете друг другу, будет строиться будущее России. Именно поэтому я считаю, что этот праздник — один из важнейших в нашей стране», — сказал он.

Глава рязанского минобразования Ольга Щетинкина вручила благодарственные письма, тем кто активно занимался общественной работой.

По традиции в День молодежи рязанскую делегацию проводили на всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:06, 27 июня 2018
День молодежи в Рязани начался с массовой зарядки. Фото
11:58, 27 июня 2018
В Ряжске на дороге нашли мертвого велосипедиста
11:42, 27 июня 2018
В тысячах магазинов «Билайн» появились «Островки безопасности»
11:09, 27 июня 2018
Рязанцу дали условный срок за пьяную езду на BMW
10:29, 27 июня 2018
В девятиэтажке в Канищеве два месяца назад перестали работать лифты. Видео 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 130 264
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 10
14:12, 19 июня 2018 33 784
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 29 933
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
12:50, 13 июня 2018 23 059
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото 1
14:12, 21 июня 2018 17 577
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 2
Все новости
Форум