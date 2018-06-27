День молодежи в Рязани начался с массовой зарядки. Фото

27 июня, в День молодежи, на площади Победы прошла десятая молодежная зарядка «Марафон здоровья». Ее участниками стали студенты, активисты общественных организаций и прохожие.
Перед зарядкой ведущий Александр Паньков рассказал, почему считает День молодежи одним из главных праздников.
«Этими ручками, которыми вы сейчас аплодируете друг другу, будет строиться будущее России. Именно поэтому я считаю, что этот праздник — один из важнейших в нашей стране», — сказал он.
Глава рязанского минобразования Ольга Щетинкина вручила благодарственные письма, тем кто активно занимался общественной работой.
По традиции в День молодежи рязанскую делегацию проводили на всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме».