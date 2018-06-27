Активисты обнаружили недостатки в трех рязанских детских садах. Фото

Активисты обнаружили недостатки в трех рязанских детских садах. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Всего общественники посетили восемь детсадов, где выявили «как недостатки, так и положительные моменты».
Отмечается, что на территории детсада №91 покосился забор, вход не защищен домофоном, на двух игровых площадках нет навеса. Также есть неровности асфальта и в некоторых местах разрушается фасад здания.
В столовой дошкольного учреждения с потолка частично отрывается штукатурка. Помимо этого, вблизи сада нет дорожных знаков, пешеходного перехода и «лежачего полицейского» для ограничения движения.
У детского сада №159 активисты отметили разрушающийся забор, неухоженность территории, устаревшее игровое оборудование. Вблизи детского учреждения нет знаков, «зебры» и светофора.
В сообщении отметили, что фасаду здания необходим ремонт, а внутри помещений — заменить линолеум и некоторую мебель. Краска на потолке пищевого блока отходит, отсутствует помещение для просушки одежды и обуви.
В детсаду №75 отсутствуют две веранды на игровых площадках, нет уличной зоны для спортивных занятий, а рядом с учреждением находятся рюмочная и замороженная стройка, над которой «возвышается» строительный кран.
Информацию о всех выявленных недостатках направят в администрацию Рязани. «Мы будем добиваться их устранения», — подвел итог член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.