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14:48, 26 июня 2018 473
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В Рязанской области планируют построить обходы Пронска, Тумы, Ряжска и Сасова 2

В Рязанской области планируют построить обходы Пронска, Тумы, Ряжска и Сасова

В Рязанской области планируют построить обходы Пронска, Тумы, Ряжска и Сасова. Об этом говорится в программе областного правительства «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы».

Обход Тумы длиной 9 километров на дороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов хотят построить к 2022 году. На это выделят 335 миллионов рублей.

Объезд Пронска на дороге Рязань — Скопин намерены завершить к 2021 году.

На 3,85 километра дороги выделят 111 млн.

Обход Ряжска длиной 6,3 километра обойдется в 170 миллионов, его хотят построить к 2022 году.

Также регион намерен вернуться к обходу Сасова на дороге Шацк-Касимов. Часть дороги длиной 3,8 километра достроят к 2020 году.

На первый этап строительства потратят 600 млн.

Напомним, проектная документация последней дороги уже готова, а четыре километра дороги построили еще несколько лет назад.

Ранее сасовский обход планировали построить к 2013 году.


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