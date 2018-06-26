В Рязанской области планируют построить обходы Пронска, Тумы, Ряжска и Сасова. Об этом говорится в программе областного правительства «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы».
Обход Тумы длиной 9 километров на дороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов хотят построить к 2022 году. На это выделят 335 миллионов рублей.
Объезд Пронска на дороге Рязань — Скопин намерены завершить к 2021 году.
На 3,85 километра дороги выделят 111 млн.
Обход Ряжска длиной 6,3 километра обойдется в 170 миллионов, его хотят построить к 2022 году.
Также регион намерен вернуться к обходу Сасова на дороге Шацк-Касимов. Часть дороги длиной 3,8 километра достроят к 2020 году.
На первый этап строительства потратят 600 млн.
Напомним, проектная документация последней дороги уже
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