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10:33, 26 июня 2018 545
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В Рязанском районе открыли все пляжи

В Рязанском районе открыли все пляжи

Под Рязанью открыли для купания все пляжи. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

На пляжах развернули спасательные посты, где дежурят спасатели, которые обучены оказанию первой медицинской помощи.

На постах есть спасательные круги, лодки, спасательные жилеты, концы Александрова и другие средства спасения.

На пляжах выставили буйки, обозначили места для купания детей, разместили информацию о мерах безопасности на воде и правилах поведения отдыхающих.

Также в местах отдыха установили контейнеры для сбора мусора, кабинки для переодевания, туалеты.

Пляжи работают ежедневно с 11:00 до 19:00.

Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор назвал четыре водоема области, которые оказались непригодными для купания.


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