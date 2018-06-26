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11:56, 26 июня 2018 572
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В Москве умерла беременная девушка, которую сбил BMW. Видео

В Москве умерла беременная девушка, которую сбил BMW. Видео

В Москве умерла беременная девушка, которую сбил экс-сотрудник «Синергии». Об этом сообщил Mash.

С места ДТП, произошедшего18 июня в Москве на Верхней Масловке появилось видео. Водитель BMW сбил двух женщин. Мужчина ехал на большой скорости, пролетел один светофор, а на втором не справился с управлением, снес пешеходный знак и врезался в пешеходов на тротуаре, сообщили «Вести».

Пострадавших женщин госпитализировали в Боткинскую больницу. Женщина на 9-ом месяце беременности скончалась в воскресенье, 24 июня, так и не придя в сознание. Ее ребенок погиб на месте ДТП. Вторая пострадавшая несколько дней была в коме, сейчас она лежит в обычной палате, но ее состояние по-прежнему тяжелое.

За рулем BMW находился бывший сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов. В этом году он привлекался 49 раз к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчину задержали.

В причинах ДТП разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека».


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