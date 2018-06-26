Умер поэт Андрей Дементьев. Советский и российский поэт скончался на 90-м году жизни, передает «
«К сожалению, он умер. Я сама только что узнала», — сказала она.
Деменьтев скончался во вторник, 26 июня, в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни.
Справка
Андрей Дмитриевич Дементьев — русский советский поэт, радио- и телеведущий, лауреат Государственной премии СССР.
Поэт литературный журнал «Юность», был известен благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим.
Фото: «Википедия»