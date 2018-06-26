Совет молодежи филиала «Рязаньэнерго» принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби представители Совета молодежи филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 77 -летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо над головой в жестокой и кровопролитной Великой Отечественной войне. Участники акции возложили цветы к вечному огню на Скорбященском мемориальном комплексе, выложили из горящих свечей фразу „Я помню!“», — говорится в сообщении.
В мероприятии поучаствовали около 600 рязанцев: школьники, студенты, военные, представители предприятий, органов власти и силовых структур. Отметим, что совет молодежи филиала «Рязаньэнерго» посещает патриотическую акцию «Свеча памяти» на протяжении шести лет.
Участие в акции является частью историко-мемориального проекта «Свет памяти», который энергетики реализуют в знак благодарности и уважения к участникам Великой Отечественной войны. В рамках проекта сотрудники Рязаньэнерго навещают с подарками ветеранов и тружеников тыла, работавших ранее на предприятии, проводят различные мероприятия и акции, облагораживают территории памятников воинской славы, собирают денежные средства для ежегодного благотворительного марафона «Низкий поклон Вам, ветераны!».