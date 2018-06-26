Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:33, 26 июня 2018 468

Совет молодежи филиала «Рязаньэнерго» принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

Совет молодежи филиала «Рязаньэнерго» принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби представители Совета молодежи филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 77 -летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо над головой в жестокой и кровопролитной Великой Отечественной войне. Участники акции возложили цветы к вечному огню на Скорбященском мемориальном комплексе, выложили из горящих свечей фразу „Я помню!“», — говорится в сообщении.

В мероприятии поучаствовали около 600 рязанцев: школьники, студенты, военные, представители предприятий, органов власти и силовых структур. Отметим, что совет молодежи филиала «Рязаньэнерго» посещает патриотическую акцию «Свеча памяти» на протяжении шести лет.

Участие в акции является частью историко-мемориального проекта «Свет памяти», который энергетики реализуют в знак благодарности и уважения к участникам Великой Отечественной войны. В рамках проекта сотрудники Рязаньэнерго навещают с подарками ветеранов и тружеников тыла, работавших ранее на предприятии, проводят различные мероприятия и акции, облагораживают территории памятников воинской славы, собирают денежные средства для ежегодного благотворительного марафона «Низкий поклон Вам, ветераны!».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:53, 26 июня 2018
В 2017 году в брак вступили 52 рязанских подростка
17:33, 26 июня 2018
Совет молодежи филиала «Рязаньэнерго» принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
17:27, 26 июня 2018
Рязанцы стали реже разводиться и умирать — статистика
15:28, 26 июня 2018
Рязанское «Зарядье». На месте сада юннатов открылся парк реабилитации детей-инвалидов 2
15:15, 26 июня 2018
В Москве мошенник обманул фанатов Саудовской Аравии на 15 миллионов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 129 302
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 9
14:12, 19 июня 2018 33 652
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 28 154
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
12:50, 13 июня 2018 22 878
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 430
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 1
Все новости
Форум