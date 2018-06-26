Скопинцы убрали овраг у пруда. Фото

В воскресенье, 24 июня, в Скопине группа добровольцев убралась в овраге рядом с прудом на Старой Бугровке и зоной отдыха, обустроенной городской администрацией, сообщает издательство «
Местные жители и отдыхающие устроили свалку в этом овраге. За время уборки из оврага вынесли 50 мешков мусора. Работники МБУ «Благоустройство» при помощи замглавы городской администрации Александра Докунина вывезли мусор в понедельник.
«Я часто выхожу на подобные субботники, потому что хочется жить в чистоте. Не думала, что сегодня будет так трудно убирать, можно сказать, что мы работали в экстремальных условиях. Очень много мусора, который приходилось поднимать из оврага наверх. К сожалению, мы сделали лишь малую часть, овраг большой. Обязательно продолжим начатое», — отметила одна из местных жительниц.
В овраге, в котором убирались скопинцы, находится один из источников реки Песочинка.