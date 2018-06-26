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10:42, 26 июня 2018 477
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Скопинцы убрали овраг у пруда. Фото

Скопинцы убрали овраг у пруда. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 24 июня, в Скопине группа добровольцев убралась в овраге рядом с прудом на Старой Бугровке и зоной отдыха, обустроенной городской администрацией, сообщает издательство «Пресса».

Местные жители и отдыхающие устроили свалку в этом овраге. За время уборки из оврага вынесли 50 мешков мусора. Работники МБУ «Благоустройство» при помощи замглавы городской администрации Александра Докунина вывезли мусор в понедельник.

«Я часто выхожу на подобные субботники, потому что хочется жить в чистоте. Не думала, что сегодня будет так трудно убирать, можно сказать, что мы работали в экстремальных условиях. Очень много мусора, который приходилось поднимать из оврага наверх. К сожалению, мы сделали лишь малую часть, овраг большой. Обязательно продолжим начатое», — отметила одна из местных жительниц.

В овраге, в котором убирались скопинцы, находится один из источников реки Песочинка.


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