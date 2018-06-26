«Северная компания» построила рекордный объем жилья в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе застройщика.
«Рязанцы уже получили ключи от квартир в новом доме жилого комплекса „Юный“ в Канищево. В начале года „Северная компания“ вручила ключи жильцам первого дома жилого комплекса „Паруса“», — сообщила пресс-служба компании.
Согласно планам застройщика, в этом году более 1100 рязанцев получат квартиры в ЖК «Северный» в Олимпийском городке. Всего, компания сдаст 3 дома в 2018 году.
«Мы создаем для рязанцев комфортную и современную городскую среду, формируем облик города, выполняя указание Президента об увеличении объемов ввода жилья», — заявил директор «Северной компании» Михаил Михайлов.
Во время «Прямой линии» 7 июня 2018 года Владимир Путин указал на необходимость выйти на объём строительства в 88 миллионов квадратных жилья к концу 2018, а к 2024 году достичь объёма 120 миллионов квадратных метров в год.
«Северная компания» предлагает квартиры в жилых комплексах «
Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон: 8 (4912) 707-000
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