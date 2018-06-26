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9:26, 26 июня 2018 817
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Роструд порекомендовал сокращать рабочий день в жару

Роструд порекомендовал сокращать рабочий день в жару

Работодателям порекомендовали сокращать рабочий день в жару на один час. Об этом сообщил сайт Федеральной службы по труду и занятости.

Как отметили в организации, продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа», — говорится в сообшении.

При этом, для работников, чья деятельность связана с ходьбой, «умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей», порекомендовали сократить рабочий день при достижении более низких температур (+26,5, +27,5 градусов).

Также в Роструде отметили, что в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим «за счет кондиционирования», а также предоставлять сотрудникам перерывы в работе. Кроме того, там посоветовали предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.


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