«Роскачество» назвало регионы с лучшим хлебом

В «Роскачестве» назвали регионы с лучшим хлебом. В исследуемых образцах эксперты не нашли ни одного нарушения, передает
Специалисты проверили 176 брендов в 62 российских регионах всех федеральных округов. Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности, в том числе проверяли на пестициды и фосфаты.
Как подчеркнули эксперты, 86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, 32% из них даже превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы и претендуют на получение государственного знака качества.
Абсолютными лидерами по объему высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.
Также значительную долю хлеба повышенного качества производят в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.
Топ регионов-лидеров замыкают Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.
В Москве нарушения в проверенной продукции не нашли.
Рязанская область не попала в список лидеров.