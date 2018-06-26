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8:59, 26 июня 2018 1 321
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«Роскачество» назвало регионы с лучшим хлебом

«Роскачество» назвало регионы с лучшим хлебом

В «Роскачестве» назвали регионы с лучшим хлебом. В исследуемых образцах эксперты не нашли ни одного нарушения, передает РБК.

Специалисты проверили 176 брендов в 62 российских регионах всех федеральных округов. Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности, в том числе проверяли на пестициды и фосфаты.

Как подчеркнули эксперты, 86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, 32% из них даже превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы и претендуют на получение государственного знака качества.

Абсолютными лидерами по объему высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.

Также значительную долю хлеба повышенного качества производят в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.

Топ регионов-лидеров замыкают Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.

В Москве нарушения в проверенной продукции не нашли.

Рязанская область не попала в список лидеров.


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