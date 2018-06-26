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16:50, 26 июня 2018 1 733
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Пять водоемов Рязанской области не прошли проверку Роспотребнадзора

Пять водоемов Рязанской области не прошли проверку Роспотребнадзора

В Рязанской области проверили состояние пляжей. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Гигиеническим нормативам не соответствует вода в водоемах:

  • озеро Чистое в деревне Селезнево Клепиковского района;
  • пруд Добрынинский в Сапожке;
  • река Нетрож в деревне Александровка Путятинского района;
  • река Мокша в Кадоме;
  • река Мокша (пруд Ермишь) в Ермиши.

Кроме того, специалисты проверили водоемы в Рязани:

  • Борковской карьер №1;
  • Борковской карьер №2;
  • Борковской карьер №3;
  • река Солотча у санатория «Старица»;
  • Ореховое озеро.

В Рязанском и Рыбновском районах:

  • озеро Жидень в «Окской жемчужине»;
  • озеро Велье селе Алеканово Дубровического сельского поселения;
  • озеро Ласковское Заборьевского сельского поселения;
  • озеро Уржинское Заборьевского сельского поселения;
  • река Вожа в Рыбном;
  • река Дубянка в Рыбном.

Эксперты не нашли там нарушений. Также пляжи проверили в Александро-Невском, Ряжском, Пронском, Старожиловском, Захаровском, Михайловском районах Рязанской области.

Всего исследовали 136 проб воды водоемов на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.

Роспотребнадзор направил органам местного самоуправления информацию о запрете купания в местах, где нашли нарушения.


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