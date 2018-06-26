Пять водоемов Рязанской области не прошли проверку Роспотребнадзора

В Рязанской области проверили состояние пляжей. Об этом сообщил
Гигиеническим нормативам не соответствует вода в водоемах:
- озеро Чистое в деревне Селезнево Клепиковского района;
- пруд Добрынинский в Сапожке;
- река Нетрож в деревне Александровка Путятинского района;
- река Мокша в Кадоме;
- река Мокша (пруд Ермишь) в Ермиши.
Кроме того, специалисты проверили водоемы в Рязани:
- Борковской карьер №1;
- Борковской карьер №2;
- Борковской карьер №3;
- река Солотча у санатория «Старица»;
- Ореховое озеро.
В Рязанском и Рыбновском районах:
- озеро Жидень в «Окской жемчужине»;
- озеро Велье селе Алеканово Дубровического сельского поселения;
- озеро Ласковское Заборьевского сельского поселения;
- озеро Уржинское Заборьевского сельского поселения;
- река Вожа в Рыбном;
- река Дубянка в Рыбном.
Эксперты не нашли там нарушений. Также пляжи проверили в Александро-Невском, Ряжском, Пронском, Старожиловском, Захаровском, Михайловском районах Рязанской области.
Всего исследовали 136 проб воды водоемов на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.
Роспотребнадзор направил органам местного самоуправления информацию о запрете купания в местах, где нашли нарушения.