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12:11, 26 июня 2018 181
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Повышение НДС не вызовет роста цен на жизненно важные товары — министр финансов

Повышение НДС не вызовет роста цен на жизненно важные товары — министр финансов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 20% не вызовет роста цен на жизненно важные товары, передает ТАСС. «Роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдет», — заявил чиновник.

Он напомнил, что сохранится пониженная ставка НДС в размере 10% для социальных товаров: отдельных групп продовольственных товаров, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Силуанов также заявил, что средства, которые государство получит от повышения НДС на 2 процентных пункта, пойдут, в первую очередь, на развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20% с 2019 года. В Минфине считают, что это принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.


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