Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 20% не вызовет роста цен на жизненно важные товары, передает
Он напомнил, что сохранится пониженная ставка НДС в размере 10% для социальных товаров: отдельных групп продовольственных товаров, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Кроме того, нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Силуанов также заявил, что средства, которые государство получит от повышения НДС на 2 процентных пункта, пойдут, в первую очередь, на развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры.
Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о