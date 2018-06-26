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10:29, 26 июня 2018 170

Почта Банк установит более 100 платежных терминалов в отделениях рязанской почты

Почта Банк установит более 100 платежных терминалов в отделениях рязанской почты

Почта Банк продолжает развивать проект по эквайринговому сопровождению Почты России, который предусматривает оснащение отделений почтовой связи pos-терминалами, количество которых уже достигло 20 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба банка.

С помощью терминала посетители Почты России могут оплатить банковской картой почтовые услуги. География установки терминалов охватывает 83 региона присутствия банка, в том числе Рязанскую область.

Помимо оплаты услуг в отделениях почтовой связи, с помощью терминалов клиенты любого банка могут снимать наличные средства, а клиенты Почта Банка — еще и вносить деньги через кассовое решение Почты России.

«Эта услуга особенно востребована в небольших населенных пунктах, где нет отделений банков или банкоматов. На долю малых городов и сельской местности сегодня приходится порядка 90% сети Почта Банка», — говорится в пресс-релизе.


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