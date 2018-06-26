По требованию прокуратуры закрыли 20 порносайтов

Прокуратура Захаровского района потребовала закрыть 20 сайтов с порнографическими материалами и видео порнографического содержания. Об этом сообщил
Вход на порносайты был свободен, пользователям не нужно было регистрироваться для доступа к интернет-ресурсу. В том числе на сайты могли зайти несовершеннолетние.
Распространение инфрмации порнографического характера среди детей запрещено по пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона
Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями. Требования удовлетворили.