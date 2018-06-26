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23:03, 26 июня 2018 575
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Кошка-предсказательница ошиблась. Исландия вышла из чемпионата мира по футболу

Кошка-предсказательница ошиблась. Исландия вышла из чемпионата мира по футболу

Исландия вышла из чемпионата мира по футболу. Встреча с Хорватией прошла во вторник, 26 июня, в Ростове-на-Дону.

Матч завершился со счетом 2:1.

Хорватия открыла счет на 53-й минуте игры: Милан Бадель с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот.

На 76-й минуте встречи Исландия сравняла счет. Гилфи Сигурдссон с «точки» пробил под перекладину.

На последней минуте матча полузащитник хорватов Иван Перешич пробил в дальний угол ворот сборной Исландии.

Хорватия в матче третьего тура группы D с первого места прошла в плей-офф ЧМ-2018.

Напомним, кошка Кесадилья из Рязани предсказывала победу сборной Исландии. До этого она отгадала иcход семи матчей ЧМ-2018.

Фото сайт FIFA


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