Кошка-предсказательница ошиблась. Исландия вышла из чемпионата мира по футболу

Исландия вышла из чемпионата мира по футболу. Встреча с Хорватией прошла во вторник, 26 июня, в Ростове-на-Дону.
Матч завершился со счетом 2:1.
Хорватия открыла счет на 53-й минуте игры: Милан Бадель с отскоком от газона отправил мяч в угол ворот.
На 76-й минуте встречи Исландия сравняла счет. Гилфи Сигурдссон с «точки» пробил под перекладину.
На последней минуте матча полузащитник хорватов Иван Перешич пробил в дальний угол ворот сборной Исландии.
Хорватия в матче третьего тура группы D с первого места прошла в плей-офф ЧМ-2018.
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Фото сайт FIFA