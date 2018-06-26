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11:01, 26 июня 2018 630
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Комментатор матча Саудовская Аравия — Египет умер во время игры

Комментатор матча Саудовская Аравия — Египет умер во время игры

Комментатор матча Саудовская Аравия — Египет Абдул Рахим Мохаммед Негма умер во время игры. У бывшего тренера каирского клуба «Замалек» случился сердечный приступ, сообщила «Российская газета».

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Негма работал на телеканале Nile Sports в Каире.

Напомним, матч закончился волевой победой саудов со счетом 2:1. В первом тайме отличился Салах. На 41-й минуте египтяне могли удвоить преимущество, но 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари отразил пенальти. В компенсированное к первому тайму время сауды сравняли счет. Победный гол подопечные Хуана Антонио Пицци забили во втором тайме, на пятой добавленной минуте.


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