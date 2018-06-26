Комментатор матча Саудовская Аравия — Египет Абдул Рахим Мохаммед Негма умер во время игры. У бывшего тренера каирского клуба «Замалек» случился сердечный приступ, сообщила «
Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Негма работал на телеканале Nile Sports в Каире.
Напомним, матч закончился волевой победой саудов со счетом 2:1. В первом тайме отличился Салах. На 41-й минуте египтяне могли удвоить преимущество, но 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари отразил пенальти. В компенсированное к первому тайму время сауды сравняли счет. Победный гол подопечные Хуана Антонио Пицци забили во втором тайме, на пятой добавленной минуте.