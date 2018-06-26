Рязанское «Зарядье». На месте сада юннатов открылся парк реабилитации детей-инвалидов

Во вторник, 26 июня, на территории бывшего сада юннатов на улице Новой открылся парк «Доступная природа» для реабилитации детей-инвалидов.
Парк оборудовали сенсорными дорожками, фотозоной, игровой зоной и украсили фигурами птиц и зверей. На территории высадили орех маньчжурский, барбарис, бархат амурский, шелковицу, отдельную клумбу отвели под «аптекарский огород». Место выделили и для игры в мини-гольф.
С открытием парка собравшихся поздравили зампред правительства Лариса Крохалева, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, замминистра соцзащиты населения Денис Боков и председатель «Центра развития добровольчества города Рязани» Николай Вешта. «При посещении этого замечательного парка три слова приходит сразу на ум: уникально, красиво, доступно. Уникально, потому что таких парков еще нет на территории Рязанской области. Красиво, потому что это красиво, многие талантливые люди работали над созданием этого парка. А доступно, потому что наши особенные дети могут беспрепятственно посещать этот парк. Сюда удобно добраться, здесь удобно быть и развиваться», — сказал Денис Боков.
Парк открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, вход свободный.
Напомним, проект «Парка реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья»