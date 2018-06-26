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11:32, 26 июня 2018 450
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Кадыров предложил Путину построить высокоскоростную железную дорогу от Краснодара до Грозного 1

Кадыров предложил Путину построить высокоскоростную железную дорогу от Краснодара до Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту России Владимиру Путину за счет федерального бюджета построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного, пишет «Коммерсант».

Кадыров предлагает РЖД начать строительство уже задуманной ВСМ Центр — ЮГ с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.

Далее пути до столицы Чечни должны пройти через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

Путин поручил министру транспорта Дитриху и главе Минэконома Орешкину рассмотреть проект.


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