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18:44, 26 июня 2018 1 168
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Город встал. Центр Рязани снова парализовало

Город встал. Центр Рязани снова парализовало

Во вторник вечером, 26 июня, движение в центре Рязани парализовало.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 18:30 затор начинается от улицы Соборной в сторону площади Победы. Он растянулся на два километра до пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.

В другую сторону Первомайский проспект стоит от школы №13 до пересечения с улицей Дзержинского.

Скорость потока машин на некоторый участках не превышает пяти километров в час.

Серьезные пробки собрались также и на улице Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта), улице Вокзальной с обеих сторон до Первомайского проспекта (от вокзала Рязань-1 с одной стороны, и от улицы Профессора Никулина с другой).

Также от 1-х Бутырок стоит улица Каширина (в сторону центра).


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