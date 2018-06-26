Город встал. Центр Рязани снова парализовало

Во вторник вечером, 26 июня, движение в центре Рязани парализовало.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 18:30 затор начинается от улицы Соборной в сторону площади Победы. Он растянулся на два километра до пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.
В другую сторону Первомайский проспект стоит от школы №13 до пересечения с улицей Дзержинского.
Скорость потока машин на некоторый участках не превышает пяти километров в час.
Серьезные пробки собрались также и на улице Дзержинского (в сторону Первомайского проспекта), улице Вокзальной с обеих сторон до Первомайского проспекта (от вокзала Рязань-1 с одной стороны, и от улицы Профессора Никулина с другой).
Также от 1-х Бутырок стоит улица Каширина (в сторону центра).