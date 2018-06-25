Жители Спасска прошли крестным ходом пять километров при тридцатиградусной жаре. Фото

В день памяти обретения мощей святителя Василия Рязанского жители Спасска прошли крестным ходом до городища у села Старая Рязань. Почти пять километров пути они преодолели при тридцатиградусной жаре,
Торжества начались с литургии в Вознесенском храме города. После богослужения духовенство и верующие пошли на место куда, по церковным преданиям, много веков назад приплыл на мантии святитель Василий с иконой Богородицы Муромской.
Крестный ход завершился водосвятным молебном у большого каменного поклонного креста на территории древнего городища.
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