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12:20, 25 июня 2018 513
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Жители рязанской деревни пожаловались на «опасные деревья»

Жители рязанской деревни пожаловались на «опасные деревья»

Жители деревни Соха Старожиловского района пожаловались на повалившиеся рядом с домами деревья. Фотографии бурелома в редакцию RZN.info прислала жительница одного из близлежащих домов, расположенных на улице Спортивной.

По словам девушки, «опасные деревья» граничат не только с жилыми домами, но и с детской игровой площадкой и хоккейной коробкой, которую в летнее время используют для игры в футбол.

«Очень страшно, когда дует сильный ветер. Особенно страшно за машину, она хоть и старая, но на другую денег не будет, — рассказала жительница деревни. — Упавшие деревья убираем сами, заборы восстанавливаем на свои деньги».

Коммунальщики на обращение местных жителей ответили, что вопрос находится «не в их компетенции». Девушка сообщила, что после этого жители пожаловались в администрацию: «Местный специалист Савченко грубит в ответ и говорит, что это наша обязанность — убирать ветки и деревья».

Рязанка добавила, что не добившись поддержки от коммунальной службы и администрации местные жители на свои деньги наняли трактор для уборки повалившихся деревьев.


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