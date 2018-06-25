Жители рязанской деревни пожаловались на «опасные деревья»

Жители деревни Соха Старожиловского района пожаловались на повалившиеся рядом с домами деревья. Фотографии бурелома в редакцию RZN.info прислала жительница одного из близлежащих домов, расположенных на улице Спортивной.
По словам девушки, «опасные деревья» граничат не только с жилыми домами, но и с детской игровой площадкой и хоккейной коробкой, которую в летнее время используют для игры в футбол.
«Очень страшно, когда дует сильный ветер. Особенно страшно за машину, она хоть и старая, но на другую денег не будет, — рассказала жительница деревни. — Упавшие деревья убираем сами, заборы восстанавливаем на свои деньги».
Коммунальщики на обращение местных жителей ответили, что вопрос находится «не в их компетенции». Девушка сообщила, что после этого жители пожаловались в администрацию: «Местный специалист Савченко грубит в ответ и говорит, что это наша обязанность — убирать ветки и деревья».
Рязанка добавила, что не добившись поддержки от коммунальной службы и администрации местные жители на свои деньги наняли трактор для уборки повалившихся деревьев.