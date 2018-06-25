В Забайкалье заключенных будут кормить мраморной говядиной. Об этом
Для исправительной колонии в Нерчинске закупили более сотни телят абердин-ангусской породы, которую вывели в Шотландии.
«Скот быстро и хорошо откармливается и имеет превосходство над другими породами по качеству туш. Отличительной особенностью этих животных является и то, что они могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы», — отметили в УФСИН.
Пасти телят будут как минимум пятеро заключенных.
С нерчинской колонией заключили договор на поставку мяса в другие исправительные учреждения.