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20:46, 25 июня 2018 640
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В Забайкалье заключенных будут кормить мраморной говядиной

В Забайкалье заключенных будут кормить мраморной говядиной

Фото: Pixabay.com

В Забайкалье заключенных будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщили в краевом УФСИН.

Для исправительной колонии в Нерчинске закупили более сотни телят абердин-ангусской породы, которую вывели в Шотландии.

«Скот быстро и хорошо откармливается и имеет превосходство над другими породами по качеству туш. Отличительной особенностью этих животных является и то, что они могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы», — отметили в УФСИН.

Пасти телят будут как минимум пятеро заключенных.

С нерчинской колонией заключили договор на поставку мяса в другие исправительные учреждения.


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