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16:36, 25 июня 2018 430
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В Рязанской области выберут логотип Корпорации развития региона

В Рязанской области выберут логотип Корпорации развития региона

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области стартовал конкурс по созданию логотипа Корпорации развития региона, который сможет отразить главную идею компании. Об этом сообщил сайт правительства.

Основные требования: Логотип должен быть простым, лаконичным и запоминаемым. Максимальное количество используемых цветов в логотипе — три. Приветствуется использование универсальных дизайнерских приемов и инструментов. Графические элементы должны хорошо выглядеть на мониторе и на печатной продукции. Важно, чтобы логотип не повторял идеи других компаний.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители.

Заявки принимают до 29 июля по e-mail: konkurs@rrcd.ru. Победителя объявят 6 августа.

Подробная информация о Корпорации и условиях проведения конкурса на сайте.


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