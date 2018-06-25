В Рязанской области выберут логотип Корпорации развития региона

В Рязанской области стартовал конкурс по созданию логотипа Корпорации развития региона, который сможет отразить главную идею компании. Об этом
Основные требования: Логотип должен быть простым, лаконичным и запоминаемым. Максимальное количество используемых цветов в логотипе — три. Приветствуется использование универсальных дизайнерских приемов и инструментов. Графические элементы должны хорошо выглядеть на мониторе и на печатной продукции. Важно, чтобы логотип не повторял идеи других компаний.
Принять участие в конкурсе могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители.
Заявки принимают до 29 июля по e-mail:
Подробная информация о Корпорации и условиях проведения конкурса на