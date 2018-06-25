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19:54, 25 июня 2018 2 744
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В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото

В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото

Фото: Администрация Рязани

В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Торжественный прием «Золотое наследие Рязани» прошел в понедельник, 25 июня, сообщил сайт мэрии.

35 юношей и девушек, имеющих высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах деятельности, наградили председатель Рязанской гордумы Лариса Максимова и и.о. главы администрации города Сергей Карабасов.

Карабасов пожелал выпускникам «не сбавлять темпов, идти вперед, оставаясь лидерами и примером для других». Он вручил им памятные подарки в номинациях «Интеллект», «Творчество», «Спорт» и «Общественная деятельность».

Наградами также отметили и родителей и педагогические коллективы школ.


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