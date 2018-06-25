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21:48, 25 июня 2018 594
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В Песочне двое детей едва не выпали с восьмого этажа. Видео

В Песочне двое детей едва не выпали с восьмого этажа. Видео

Двое детей едва не выпали с восьмого этажа девятиэтажки на улице Новоселов. Видео на своей странице в Instagram опубликовала Валерия Андрюкова.

Женщина сняла на камеру двоих детей на балконе с открытым окном. По словам рязанки, они выкидывали игрушки.

«Вон под балконом сколько игрушек уже валяется, — говорит автор своему маленькому ребенку. — Смотри как вылазят-то…Видишь, что делают, ты посмотри! Ведь выскользнут оттуда вообще махом… Где же мамаша-то?».

Некоторые пользователи Instagram осудили женщину. По их мнению, она должна была «поорать спокойно». В ответ женщина рассказала, что произошедшее видел еще один мужчина: «В окне торчал сосед, курил и видел все прекрасно! Он им пригрозил и ушел… Я думала, что пошел матери рассказать».


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