В Песочне двое детей едва не выпали с восьмого этажа. Видео

Двое детей едва не выпали с восьмого этажа девятиэтажки на улице Новоселов. Видео на своей
Женщина сняла на камеру двоих детей на балконе с открытым окном. По словам рязанки, они выкидывали игрушки.
«Вон под балконом сколько игрушек уже валяется, — говорит автор своему маленькому ребенку. — Смотри как вылазят-то…Видишь, что делают, ты посмотри! Ведь выскользнут оттуда вообще махом… Где же мамаша-то?».
Некоторые пользователи Instagram осудили женщину. По их мнению, она должна была «поорать спокойно». В ответ женщина рассказала, что произошедшее видел еще один мужчина: «В окне торчал сосед, курил и видел все прекрасно! Он им пригрозил и ушел… Я думала, что пошел матери рассказать».